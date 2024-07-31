Україна зможе виробляти 3 мільйони дронів на рік, – Мінстратегпром

Повномасштабну війну Росії проти України називають "війною дронів". У Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості окреслили, скільки Україна може виробляти БпЛА на рік.

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр сказала, що Україна має достатньо потужностей, аби виробляти за рік 3 мільйони дронів різних типів. Вона наголосила, що для цього потрібне фінансування.

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Потрібні також боєприпаси

За словами Гвоздяр, наразі держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Наприклад, Канада закупить частину дронів українського виробництва для українського війська.

Крім цього, для мільйонів дронів потрібні мільйони боєприпасів. За словами посадовиці, зараз Мінстратегпром опрацьовує лінійку дронів із боєприпасами, яка необхідна українському війську. Пізніше обговорюватимуть питання їхньої уніфікації.

Після початку повномасштабної війни Україна почала виготовляти власні дрони. Зокрема, й далекобійні. Наша держава використовує безпілотники для ударів по території держави-агресорки.