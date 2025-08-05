У п'ятницю, 1 серпня, Володимир Путін повідомив про початок серійного виробництва "Орешника". Згодом, увечері понеділка, 4 серпня, російське МЗС заявило, що тепер країна нібито не вважає себе "зв'язаною обмеженнями угоди РСМД", яка забороняла розгортання в Європі ракет малої та середньої дальності.

Цікаво, що Росія ще у 2019 році в односторонньому порядку вийшла із РСМД, перейшовши до розгортання крилатих ракет наземного базування сімейства "Іскандер-К". Детальніше про те, які самі окупанти оцінюють власні можливості з розгортання БРСД "Орешник", розповіли в Defense Express, передає 24 Канал.

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Як оцінюють розгортання "Орешника" в Росії?

У Defense Express узагальнили оцінку ситуації від російських профільних ресурсів. Відповідно до неї, якщо диктатор заявив про початок серійного виробництва "Орешника", це, найімовірніше, означає прийняття збройними силами першого дивізіону у складі 2 – 3 мобільних пускових установок та машин технічного супроводу.

Їх можуть розгорнути на полігоні "Капустин Яр" і водночас іще випробовувати безпосередньо у військах.

Окремо показово, що самі рашисти оперують ввідними даними про те, що достеменно підтверджено лише один пуск БРСД "Орешник", який відбувся 21 листопада 2024 року по місту Дніпро,

– підкреслюють аналітики.

РС-26 "Рубеж" як ймовірна основа для БРСД "Орешник" / Фото Defense Express

Ба більше, російські "експерти" вважають, що потужності їхнього ВПК дозволяють до кінця 2025 року виготовити ще один дивізіон "Орешника" у складі 2 – 3 мобільних пускових установок та машин забезпечення до них. "На чому базується наступне припущення – не до кінця ясно", – пишуть у Defense Express.

Також привертає увагу так званий анонс – нібито розгортання балістичних середньої дальності згаданого типу буде відбуватись "максимально публічно", на території Білорусі або ж умовно "європейській" частині території Росії.

Видання нагадує, що до ракет середньої дальності, які країна-агресорка створила, виробляла та розгортала з ігноруванням усіх норм угоди РСМД, відноситься й "Іскандер-К". Зокрема, його використали для удару по Києву 31 липня 2025 року.