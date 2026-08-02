Про переговори щодо надання Україні ліцензійної угоди та технологій для самостійного виробництва ракет до систем Patriot в ефірі програми Face the Nation на CBS розповів член Палати представників США, республіканець Майк Тернер.

"Я вважаю, що це неймовірно важливо, і я закликаю президента та Пентагон рухатися якомога швидше", – наголосив конгресмен, коментуючи процес узгодження ліцензії.

За словами Тернера, наразі тривають обговорення щодо надання Україні ширшого доступу до оборонних технологій США. Він підкреслив, що можливість розгортання власного виробництва засобів ППО матиме вирішальне значення як для України, так і для її союзників.

Як повідомлялося раніше на нашому сайті, американський лідер Дональд Трамп також підкреслював, що остаточне рішення щодо надання дозволів на виробництво ракет до ППО ще не ухвалене. До того ж про бажання долучитися до тристоронньої співпраці з виготовлення ракет-перехоплювачів за участю України та США раніше заявляла Польща.