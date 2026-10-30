"Це не згортання": у Fire Point спростували зупинку випуску ракет "Фламінго"

Виробник зброї Fire Point продовжує виготовлення крилатих ракет FP-5 "Фламінго" та не планує закривати програму. Поширені в соцмережах чутки про відмову від виробництва виявилися наслідком вирваної з контексту цитати.

У соцмережі X співзасновник компанії Денис Штілерман назвав хвилю повідомлень черговою інформаційною атакою.

Що каже Штілерман щодо повідомлень про компанію в мережі?

Він пояснив, що резонанс спровокувала некоректно інтерпретована відповідь генеральної директорки Ірини Терех на запитання щодо можливих нових моделей зброї.

Журналісти запитували керівницю, чи варто очікувати появи менших модифікацій або ракет із проміжними індексами між FP-5, FP-7 та FP-9. Відповідь стосувалася виключно майбутніх проєктів, а не чинної лінійки.

Контекст інтерв'ю та масштабування лінійки

"Ірина чітко відповіла: "Не буде. Принаймні на сьогоднішній день ми не плануємо більше крилатих ракет". "Більше" – це про нові моделі крилатих ракет, а не про FP-5. Це не означає згортання виготовлення "Фламінго". Ми їх виготовляємо надалі", – наголосив Штілерман.

Співзасновник підприємства запевнив, що команда паралельно нарощує обсяги випуску безпілотників FP-1 і FP-2. Водночас розробники активно зосереджені на створенні балістичних ракет під індексами FP-7 та FP-9.

Крім того, виробник ініціював і безпосередньо керує розробкою проєкту пан'європейського щита Freyja, спрямованого на захист від балістичних загроз.

Протидія інформаційним атакам

Денис Штілерман підкреслив, що тиражування неправдивих повідомлень лише грає на руку ворожій пропаганді. Спроби дискредитувати оборонні розробки свідчать про системні намагання послабити внутрішню єдність.

"Для мене величезним розчаруванням стало те, як деякі люди із задоволенням поширюють викривлене твердження з інтерв'ю Ірини, навіть не перевіривши першоджерело. Тим самим вони допомагають поширювати російські наративи", – підсумував співзасновник Fire Point.