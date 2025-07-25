Росія стрімко розширює виробництво на заводі "Шахедів" в Алабузі та залучає школярів, – CNN
- Росія розширює завод ударних безпілотників в Алабузі, залучаючи підлітків до виробництва та будівельних робіт.
- Завод перейшов до локалізованого виробництва дронів, зокрема дешевших версій, що використовуються як приманки, і планує глобальний експорт.
Росія вперше офіційно продемонструвала завод ударних безпілотників в економічній зоні "Алабуга". Наразі окупанти стрімко розширюють підприємство і нарощують обсяги виробництва.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Як Росія нарощує виробництво "Шахедів"?
Супутникові знімки свідчать про різке прискорення будівництва на заводі з виробництва "Шахедів".
За словами журналістів, на території вже активно зводять десятки нових будівель, серед яких, на думку експертів, – нові гуртожитки та виробничі приміщення.
На додаток до цього, з'явилися свідчення того, що підприємство залучає підлітків не лише до збирання безпілотників, а й до будівельних робіт.
Росія стрімко розширює завод безпілотників / Фото: CNN
У липні цього року Москва вирішила офіційно продемонструвати завод та його внесок у війну. Зазначається, що "Алабуга", яка майже три роки виробляла іранські дрони, тепер перейшла до повністю локалізованого виробництва і не є частиною іранської франшизи.
Розширення відбувається настільки швидко, що, за словами експертів, кінцевою метою може стати масове виробництво дронів для глобального експорту,
– йдеться в матеріалі CNN.
У 2023 році завод почав випускати також дешевші версії дронів, які використовують як приманки (відомі під назвою "Гербера").
Аналітики, які досліджували супутникові знімки, підрахували: після завершення будівництва нових житлових корпусів підприємство зможе розмістити до 40 тисяч працівників. Це дозволить суттєво збільшити виробництво безпілотників.
Девід Олбрайт, колишній інспектор ООН з питань озброєння та голова вашингтонського аналітичного центру Institute for Science and International Security (ISIS), який відстежує розширення "Алабуги" з 2022 року, розповів, що рішення Москви показати завод свідчить: російська влада почувається більш впевнено у своїх можливостях виготовляти дрони.