Литва профінансує виробництво далекобійних дронів, зокрема й "Паляницю", – Міноборони

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Відтак, 23 листопада сторони підписали відповідний Меморандум у Вільнюсі.

Підписи під документом поставили глава Міноборони України та міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова.

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Литва профінансує виробництво далекобійних дронів

Умєров вказав, що Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами.

Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця",

– ідеться в повідомленні.

Глава оборонного відомства України зазначив, що литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.

Умєров висловив подяку Литовській Республіці за незмінну допомогу, яку Україна отримує у цей складний час, і особисто Кащюнасу за його лідерство на посаді міністра оборони.

Відомо, що крім підписання меморандуму, сторони обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.