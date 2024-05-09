Україна має секретну мережу заводів, що виробляє зброю: частина з них під землею, – El Mundo

Після вторгнення Росії в Україні з'явилася мережа прихованих заводів. Ці підприємства займаються виготовленням зброї, яка йде на потреби українських військових.

Журналісти іспанської газети El Mundo, з посиланням на джерело в українській збройній промисловості, зазначили, що частина з цих заводів перебуває під землею. А частина підприємств прихована за "величезними декораціями".

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В Україні є мережа секретних заводів для виготовлення зброї

Джерело іспанського видання зазначило, що збереження місць розташування цих виробництв у секреті особливо непокоїть Київ. Адже серед працівників цих заводів уже знаходили "кротів".

У матеріалі також мовиться, що міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин відіграв важливу роль у створенні прихованої мережі виробничих потужностей. Ці підприємства відповідають за виробництво широкого спектра військової техніки, включаючи боєприпаси, безпілотники, бронетранспортери "Козак", ракети "Нептун" і протитанкові ракети "Стугна".

Співрозмовник журналістів зазначив, що Україна має те, чого не вистачає Європі, а Європа — те, чого не вистачає нам.

Нам не вистачає грошей та контрактів, але Європі не вистачає заводів, які б дозволили їм переозброїтися через російську загрозу. Тут у нас є досвід та ресурси, які дозволяють виробляти те, що вони хочуть, у набагато короткі терміни, ніж на будь-якому іншому європейському заводі,

– стверджує джерело.

За даними джерела, обсяги виробництва значно зросли, потроївшись з моменту запуску у 2023 році. Крім того, у виданні підкреслили, що Україна прагне не лише знизити залежність від західної допомоги, а й стати виробником зброї для Заходу.

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