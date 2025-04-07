Оборонка України за війну зросла з 70 мільярдів до 1,5 трильйона гривень, – Костенко

Український оборонно-промисловий комплекс суттєво зріс від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Мовиться про зріст з 70 мільярдів гривень у 2022 році до 1,5 трильйона – у 2025-му.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка у програмі Ігоря Долгова на ютуб-каналі Укрінформу.

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Роман Костенко зазначив, що гарантом безпеки нашої держави є тільки власний ОПК, навчена армія та ідеологічно підготовлений народ, який готовий і підготовлений для того, щоб стримувати ворога.

У 2022 році наш оборонно-промисловий комплекс виконав державні замовлення на суму близько 70 – 80 мільярдів гривень – це були його спроможності. У 2023 році ця сума вже становила понад 200 мільярдів, у 2024-му – майже 400 мільярдів, а у 2025 році він готовий виконати замовлення на 1,5 трильйона гривень,

– розповів нардеп.

Він наголосив, що таке зростання відбулося не через те, що ціни на певні товари зросли, а через те, що український ОПК значно розвинувся. Це стосується не лише державних підприємств, бо значну частину української оборонки становлять приватні підприємства, які виникли під час війни.

"Ці 1,5 трильйона гривень – це результат наших можливостей, зокрема, на основі старих технологій, які все одно залишаються важливими. Наприклад, необхідно ремонтувати танки, і це теж включає ремонтні заводи. Крім того, ми активно розвиваємо ракетне озброєння і дронову індустрію, яка нині розвивається дуже швидко", – зазначив секретар комітету Ради.

До слова, журналісти The Economist писали, що Європа хоче озброїти Україну до зубів, незалежно від того, дотримується припинення вогню чи ні. З цією метою 19 березня Єврокомісія окреслила двоскладову "стратегію дикобраза" для нашої держави.