Пріоритет – новітні технології: у Міноборони пояснили, як працюють з українськими виробниками

Міністерство оборони України активно співпрацює з українськими виробниками. Пріоритетом є виробництво новітніх технологій та роботизованих систем, які фактично заміняють українських військових.

Про це 24 Каналу розповів заступник міністра оборони України Денис Кліменков, зауваживши, що українські компанії становлять більшість постачальників. Вони виробляють не лише озброєння, а й речове забезпечення для ЗСУ.

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Як Міністерство оборони співпрацює з українськими виробниками

Заступник міністра оборони України розповів, що важливим є розвиток власного виробництва зброї та всього, чого потребує українська армія. Наша країна перейшла на етап технологічної війни та працює над збільшенням кількості наших виробників.

Зі свого боку ми активно кодифікуємо вироби, шукаємо новітні технологічні рішення для отримання переваги на полі бою,

– зазначив Кліменков.

Для прикладу, за останній рік Міністерство оборони України інвестувало приблизно 4 мільярди доларів в українську економіку, активно залучаючи саме наших виробників до процесу забезпечення армії.

Більшість наших постачальників – українські компанії. Це підвищує конкуренцію на ринку та сприяє розвитку оборонного потенціалу України,

– зауважив заступник міністра оборони України.

За словами Кліменкова, особливу увагу Міністерство оборони приділяє українському виробництву БпЛА та інвестує у виробництво роботизованих систем. Зокрема, закуповує наземні дрони-камікадзе та машини для розмінування.

Сучасні роботизовані системи допомагають зберегти життя військових, замінюючи їх на передовій,

– додав заступник міністра оборони України.

Крім того, Міністерство впроваджує новітні технології не лише у сфері озброєння, а й у речовому забезпеченні. Зараз завершується розробка антитепловізійних пончо-накидок, які поглинатимуть інфрачервоне випромінювання, допомагаючи українським військовим залишатись непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.

Зауважте! Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що зараз кожен другий боєприпас на фронті є українського виробництва. Крім того, наша країна першою у світі запровадила технологію "рою дронів", що допомогло знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога.