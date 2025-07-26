Є ключові та конкретні кроки: що потрібно виробникам дронів від держави для успішної роботи

Для ефективного виробництва дронів в Україні необіхдні зміни в державній політиці та інвестиційній підтримці. Розробники розповіли, що може зробити цю сферу технологічно проривною.

Про ключові речі, що потрібні для виготовлення дронів розробники розповіли 24 Каналу.

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Які зміни вважають необхідними виробники дронів?

24 Канал поставив питання виробникам дронів. У компанії TechEx говорять, що Україна повинна провести масштабні інвестиції в глибокі технології, стабільність та безпеку виробництва, а також експорт у партнерстві з ЄС.

Представники компанії кажуть, що для стабільності та ефективності виробництва необхідно мати:

довгострокові контракти – мають бути державні замовлення на роки вперед, аби було можливо вкладати кошти в автоматизацію, розширення ліній та виробництво електроніки в Україні;

доступне фінансування на глибоку локалізацію – йдеться про гранти, пільгові кредити, що можуть допомогти налагодити виробництво високотехнологічних складових, зокрема камер, матеріалу для рам, двигунів, електроніки;

захист виробництв та постачальників – забезпечення фізичного захисту виробничих потужностей, складів та R&D-центрів, а також їхнє розосередження по регіонах;

розширення співпраці з ЄС та створення спільних підприємств.

Олексій Жулінський, керівник виробника дронів на оптоволокні 3DTech, вважає, що ключовим чинником успішних інновацій в оборонній галузі є можливість для виробника бачити горизонт планування та відчувати підтримку з боку держави. Окрім цього, якісна розробка завжди вимагає інвестицій ресурсу, часу та спеціалістів. Усе це можливо лише за наявності довгострокових контрактів, які забезпечують передбачуваність і дозволяють підприємствам вкладатися в R&D.

Важливо створити прозоре конкурентне середовище між виробником та замовником. Тоді виробник формуватиме своє планування виходячи із актуальних замовлень, бо зараз часто доводиться працювати "на учора". Мова не обов’язково про роботу по передоплаті, втім, у виробника має бути впевненість у тому, що замовлення в нього є. Для реалізації таких контрактів допомогла б кредитна інвестиційна програма,

– зазначив керівник 3DTech.

Окремою проблемою називає Жулінський податкове навантаження. За його словами, український виробник складників до дронів платить ПДВ, тоді як імпорт з Китаю – ні.

Співзасновник виробника дронів VYRIY Дмитро Бабенко зауважив, що насамперед з боку держави потрібно надати правильні орієнтири для виробників.

Що потрібно для того, аби в Україні стали більше виготовляти дронів, які потрібні станом на зараз та будуть змінювати хід війни – це створити реальний ринок. Держава це вже робить. Перший крок – можливість бригадам закуповувати продукцію напряму у виробників: військові не купуватимуть те, що не потрібно або не працює,

– сказав Бабенко.

Другий крок, за словами Дмитра, – це створення DOT-Chain Defence. За допомогою такої системи військові самостійно могли б обирати те, що їм потрібно, а виробники натомість матимуть стимул робити те, що потрібно фронту, технологічно вдосконалювати продукцію та збільшувати її кількість.