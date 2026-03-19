Два роки позбавлення волі: ВАКС засудив нардепку Марченко, яка викидала гроші через паркан
- ВАКС засудив нардепку Людмилу Марченко та її помічницю до 2 років ув'язнення за хабар у розмірі 11,3 тисячі доларів.
- Обидвом заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.
ВАКС засудив нардепку Людмилу Марченко до 2 років ув'язнення у справі про хабар в обмін на допомогу у незаконному виїзді чоловіків за кордон через систему "Шлях". Також вирок отримала її помічниця Анастасія Колеснік.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
Який вирок отримала Людмила Марченко?
У четвер, 19 березня, судді Вищого антикорупційного суду України засудили нардепку Людмилу Марченко та її помічницю до двох років тюрми. Крім того, обидвом заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.
Важливо! Народну депутатку та її помічницю викрили на отриманні хабаря у розмірі 11,3 тисячі доларів. За таку суму вони пообіцяли внести двох волонтерів, чоловіків призовного віку, до системи "Шлях", яка передбачає виїзд за кордон.
Під час останнього засідання Марченко згадала про свій благодійний фонд та зізналась, що їй дуже прикро, що "дії помічниці спричинили репутаційні втрати" для її благодійного фонду, однак вона б так не вчинила, "якби не провокація з боку правоохоронних органів".
Відповідний вирок почне діяти після розгляду в апеляції або через 30 днів, якщо не буде оскаржений.
НАБУ викрили нардепку на хабарі: дивіться відео
Що відомо про справу Марченко?
Підозру Марченко та її помічниця отримали торік у липні. Слідство повідомило, що фігурантки пообіцяли чоловікові за 5300 доларів надати дозвіл для виїзду за кордон, й, власне, були викриті під час отримання другої частини хабаря.
Після підозри у корупції Людмилу Марченко було виключено з партії "Слуга Народу".
НАБУ у межах розслідування опублікувало відео, на якому депутатка намагається позбутись хабаря, викидаючи гроші прямо через паркан. Згодом вона пояснила свої дії, мовляв, була в шоковому стані й сама не дуже усвідомлювала, що відбувається".