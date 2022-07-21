Україна оголосила підозру "судді" псевдореспубліки, який виніс смертні вироки іноземним бійцям

СБУ повідомила про підозру судді так званої "республіки" донецьких бойовиків. Він виніс смертний вирок для іноземців, які служили в ЗСУ. Про підозру йому повідомили заочно. Для цього слідчі назбирали достатню доказову базу.

Суддя так званої "апеляційної палати верховного суду днр" засудив до смертної кари двох британців та громадянина Марокко. Зробив це "служитель Феміди" всупереч всім вимогам міжнародного права.

Читайте також Окупанти пригрозили стратити ще 2 британців, яких захопили у полон: Лондон вже відреагував

Так званий "суд" порушив Женевські конвенції

У Службі безпеки зазначили, що псевдосуд порушив вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Мовиться про імунітет комбатантів.

Про підозру повідомили заочно

Наразі судді повідомили заочно про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб. Триває досудове слідство – за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Що відомо про смертний вирок для іноземців:

На початку червня до смертної кари у квазіреспубліці засудили двох громадян Британії – Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко – Саадуна Брагіма.

Окупанти звинуватили іноземців у "найманстві та насильницькому захопленні влади у воєнний час".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон був шокований вироком. Він дав доручення МЗС країни зробити все, аби громадяни Британії якнайшвидше повернулись додому.

Дивіться у відео – вирок для воїнів "Іноземного легіону":

У СБУ наголосили, що іноземці, яких донецькі бойовики засудили до страти, добровільно долучились до лав ЗСУ. Британці та марокканець героїчно стримували російську агресію на Донеччині, де й потрапили у полон у квітні 2022 року.