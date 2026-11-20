ВАКС 20 листопада призначив засудив народного депутата від партії "Слуга народу" до позбавлення волі. Суд визнав політика винним у зловживанні впливом через одержання 558 тисяч гривень хабаря.

Як повідомила пресслужба ВАКС, колегія суддів також позбавила депутата права обіймати певні посади строком на три роки. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

За що засудили нардепа?

ВАКС не вказує про якого саме нардепа йдеться, однак ЗМІ стверджують, що мова про Сергія Кузьміних.

За рішенням суду, обвинуваченого буде ув'язнено на 3 роки та 6 місяців. Сторона захисту має право оскаржити ухвалений вирок в апеляційному порядку впродовж 30 днів.

Також суд продовжив дію запобіжки для Кузьміних. Зокрема, депутат зобов'язаний з'являтися до суду за кожним викликом, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти й повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання чи роботи.

Події про які йдеться у справі відбулись у січні 2022 року. Тоді правоохоронці викрили Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі на медичних тендерах у Житомирській області.

Отримана сума становила 30% вартості контракту на постачання системи ультразвукової діагностики для місцевого комунального підприємства. За ці гроші обвинувачений обіцяв схилити посадовців лікарні визнати відповідне підприємство переможцем публічної закупівлі.

Крім того, депутат гарантував майбутнє фінансування ще двох контрактів за аналогічний відкат у 30%. Ішлося про угоди на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання на загальну суму понад 38 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт скерували до суду ще у 2022 році. З того часу фігурант неодноразово не з'являвся на судові засідання.

Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС затвердила два роки позбавлення волі для народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко.

Тоді депутатку та її помічницю визнали винними у зловживанні впливом за допомогу чоловікам у виїзді за кордон під час дії воєнного стану, внаслідок чого політикиня втратила депутатський мандат.