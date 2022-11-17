На лаву, – Кислиця зробив важливе зауваження щодо вироку у справі MH17 і майбутнього Росії

Окружний суд Гааги під час зачитування вироку у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 заявив, що так звана "ДНР" була контрольованою Росією як мінімум з травня 2014 року.

Тож суд постановив, що відтоді на території України був міжнародний збройний конфлікт із "ДНР", яка контролюється Росією.

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Кислиця: РФ і посіпаки потрапили у пастку

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував рішення суду.

Моє перше враження від почутого: суд визнав конфлікт на Сході України міжнародним, але РФ і посіпаки потрапили у пастку – для того, щоб захиститися імунітетом сторони у міжнародному конфлікті посіпаки та/або Москва мали б визнати себе/їх строною міжнародного конфлікту. Тому на лаву,

– написав він.

Зазначимо, що окружний суд Гааги зазначив, що Росія постачала зброю самопроголошеній республіці. Там стверджують, що бойовики "ДНР" мали російське громадянство та були причетні до збройних сил Кремля. Мовляв, самопроголошена влада в Донецьку отримувала вказівки з Москви. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови бойовиків.

Також суд зазначив, що пасажирський літак MH17 збили із ЗРК "Бук" з території окупованого Росією Первомайського.

Що відомо про катастрофу MH17

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року поблизу окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва.

Під час катастрофи загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.

З березня 2020 року триває судовий процес за цією справою. 17 листопада суд Гааги визнав винними у збитті літака рейсу МН17 та вбивстві пасажирів та екіпажу Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Олега Пулатова виправдали.

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Суд в Гаазі повідомив, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера, а щонайменше один із фігурантів справи – Ігор Гіркін. Зазначають, що він контактував із керівництвом Кремля. Наприклад, із колишнім помічником Владіміра Путіна Владіславом Сурковим.