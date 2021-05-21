Вирок у справі Стерненка оголосять наприкінці травня: активіст готує акцію

В Одесі 21 травня відбулося засідання суду у справі активіста Сергій Стерненка. Вирок судді планують оголосити 31 травня 2021 року.

21 травня у суді свідчив експерт зі зброї Іван Наріжняк. Суд пішов у нарадчу кімнату, а оголошення вироку запланували на 14:00 31 травня.

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Вирок у моїй справі "про 300 грн" оголосять 31 травня о 14:00. Цілком імовірно, що цей час взятий для політичних торгів,

– заявив Стерненко.

Прихильники активіста вийдуть на протест

Стерненко анонсував на 30 травня – день перед судом – акцію протесту "Покажіть нам справедливість". Вона відбудеться під Офісом Президента.

Активіст наголосив, що у разі, якщо дату оголошення вироку поміняють, люди вийдуть на акцію раніше.

Деталі справи Стерненка

23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у викраденні колишнього депутата райради Сергія Щербича. Мовляв, активіст хотів заволодіти 300 гривнями чиновника.

Стерненко ж назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова в тиску на суд.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Зауважимо, ув'язнення Стерненка супроводжувалося протестами у Києві та низці міст України.



У чому звинувачують Сергія Стерненка / Інфографіка 24 каналу