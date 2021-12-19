Вірте в дива і творіть їх, – Зеленський привітав українців з Днем Святого Миколая

В Україні 19 грудня святкують одне із найказковіших свят – День Святого Миколая. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням.

Президент у привітанні побажав українцям вірити в дива і творити їх самостійно. За його словами, з цього дня починаються радісні свята, які дарують сподівання на краще.

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З цього дня починаються свята, які дарують радість, сподівання на краще й зігрівають душу. Вірте в дива і творіть їх самі! З днем Святого Миколая!

– написав президент.

Також глава держави разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали святкове містечко на Банковій.

Історія свята і що дарувати

На думку церкви, святий Миколай Чудотворець є найближчим святим до Господа. За життя він зробив багато добрих вчинків й завжди допомагав тим, хто цього потребував. Існує безліч історій про те, як святий Микола споглядав за важким життям бідних і підкладав їм мішечки з грішми, аби хоч якось полегшити їхню долю.

Митрополит Епіфаній напередодні Дня святого Миколая дав настанови для батьків. Він порадив дорослим, як краще провести цей день з малечою.

Обираючи подарунок для дитини на це свято, батьки, перш за все, думають про користь цього сюрпризу. Діти ж мають зовсім інший погляд на це. Для них важливо знайти під подушкою щось унікальне, неповторне та бажане. Тому головна порада при виборі подарунка – дослухайтеся до бажань своєї дитини.

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Повний допис Володимира Зеленського в інстаграмі

З цього дня починаються свята, які дарують радість, сподівання на краще й зігрівають душу. Вірте в дива і творіть їх самі!

З днем Святого Миколая!