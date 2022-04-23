Вірте ЗСУ, – Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій і рішень командирів

Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції у війні з Росією. А тому, не потрібно поширювати непідтверджені дані – вони можуть бути корисні ворогу.

Ворог використовує інформацію проти ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що у соціальних мережах періодично з'являється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат ЗСУ.

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Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції,

– наголосив Залужний.

Тож головнокомандувач черговий раз закликав усіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

Лише військове керівництво володіє повною інформацією

Залужний наголосив, що лише військове керівництво володіє повною інформацією інформації та використовує її для відбиття російської агресії. Запорукою успішного знищення ворога є нерозповсюдження цієї інформації.

Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог. Не ставайте інструментом у його руках!,

– головнокомандувач.

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