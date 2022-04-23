Вірте ЗСУ, – Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій і рішень командирів
Джерело:Головнокомандувач ЗС України
Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції у війні з Росією. А тому, не потрібно поширювати непідтверджені дані – вони можуть бути корисні ворогу.
Ворог використовує інформацію проти ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що у соціальних мережах періодично з'являється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат ЗСУ.
Увага Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00
Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції,
– наголосив Залужний.
Тож головнокомандувач черговий раз закликав усіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.
Лише військове керівництво володіє повною інформацією
Залужний наголосив, що лише військове керівництво володіє повною інформацією інформації та використовує її для відбиття російської агресії. Запорукою успішного знищення ворога є нерозповсюдження цієї інформації.
Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог. Не ставайте інструментом у його руках!,
– головнокомандувач.
Зверніть увагу – Росія може влаштувати провокації в церквах на Великдень, – СБУ: дивіться відео