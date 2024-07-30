Росія влаштувала масову вирубку лісів в окупованій Донецькій області, – ЦНС

В окупованій Донецькій області росіяни у співпраці із місцевими колаборантами почав масово вирубувати ліси. Отриману деревину вони продають та відправляють за кордон.

спротиві зазначають, що політика російського окупанта – знищити усе живе усюди, куди ступає його нога. Стосується це як мирного населення, так і екології.

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Продаж деревини з Донецької області

Для продажу вирубаної на Донеччині деревини окупанти використовують залізницю та море.

Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України. Раніше ми повідомляли, що зараз псевдо утворення "днр" потопає у майже 4 мільйонах тонн сміття,

– пише Центр національного спротиву.

До слова, нещодавно у ЦНС повідомляли, що Росія планує розширити пропускну здатність маріупольського порту, щоб вивозити крадене зерно. З початку 2024 року обсяг крадених вантажів у Маріупольському порту склав уже понад 165 тисяч тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено та вивезено вже 84,2 тисячі тонн.