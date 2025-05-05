Утворилась вирва: у Києві на Воскресенці стався прорив трубопроводу під трамвайними коліями
- У Києві на Воскресенці стався прорив трубопроводу під трамвайними коліями, що призвело до утворення вирви та зупинки трамваїв № 22, 27, 28, 33 і 35.
- Міська влада організувала тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т, що курсує від Дарницької площі до вулиці Милославської, для перевезення пасажирів.
На Воскресенці стався прорив трубопроводу просто під рейками – трамваї зупинилися, а на місці утворилася вирва. Місто вже перекидає пасажирів на тимчасовий автобус.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". У Києві на перехресті вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича стався прорив трубопроводу.
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На Воскресенці утворилася вирва
Унаслідок пошкодження під трамвайними коліями утворилася вирва, що унеможливило подальший рух електротранспорту.
Як повідомили в КМДА, аварія призвела до призупинення руху трамваїв № 22, 27, 28, 33 і 35 в обох напрямках. На місці працюють аварійні служби, які займаються ліквідацією наслідків прориву.
На час ремонтних робіт для зручності киян організовано тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т.
Прорив трубопроводу у столиці: дивитися відео
Тимчасовий маршрут курсує від Дарницької площі до вулиці Милославської, замінюючи зупинені трамваї.
Трамваї зупинені через прорив трубопроводу: дивитися відео
Міська влада закликає жителів столиці враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок.