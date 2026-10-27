Величезна вирва від балістики: який вигляд має пошкоджений Південний міст у Києві

У Києві 27 жовтня оприлюднили наслідки нічного удару російської армії по Південному мосту. На зафіксованих кадрах видно пробиту величезну вирву безпосередньо в конструкції переправи.

Як повідомляють "Укрінформ" та "5 Канал", ворожий удар завдав відчутної шкоди переправі, пошкодивши не лише дорожнє покриття, а й прилеглу інфраструктуру.

Що відомо про роботи з відновлення переправи?

Фахівці комунальних та екстрених служб оперативно розпочали обстеження мостових опор і тримальних конструкцій.

Наслідки обстрілу Південного мосту у Києві: дивіться відео "Укрінформу"

Експерти встановлюють масштаби руйнувань полотна та розраховують технічні вимоги для початку ремонтних робіт.

Пошкоджений міст у столиці: дивіться кадри "5 Каналу"

Обмеження руху та робота метро

Через небезпеку для транспорту патрульна поліція повністю закрила проїзд мостом в обох напрямках. Водіям радять користуватися іншими мостовими переходами Києва для перетину Дніпра.

Атака також порушила стабільне курсування підземки, адже колії метро зазнали пошкоджень. Поїзди зеленої гілки курсують лише на відрізках Сирець – Видубичі та Осокорки – Червоний Хутір, а на червоній гілці закрили станції Чернігівська та Лісова.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, вночі 27 жовтня Росія вдарила балістикою по Києву, внаслідок чого зафіксували пряме влучання у Південний міст.

Міський голова Віталій Кличко та представники Київської міської військової адміністрації тоді сповістили про негайне введення надзвичайних транспортних обмежень у місті.

При цьому, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що капітальні мости мають значний запас міцності, тому пошкодження дорожнього покриття не означає критичного руйнування конструкції.

За його словами, полотно можна відновити, однак ремонт потребуватиме часу та створить певні незручності.