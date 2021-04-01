Наших вірян не поменшало, – Шевчук про роботу УГКЦ на окупованих територіях

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав розповів, що на окупованих територіях Донбасу та в Криму церква продовжує працювати. Наразі там функціонує 14 парафій УГКЦ.

Священники залишилися з народом

У Донецьку і Луганську вірян не поменшало, попри те, що багато людей виїхало. Про це глава церкви розповів у інтерв'ю.

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Ми намагаємося опікуватися тими людьми. Наші священники залишилися з народом, дивляться в очі реальній небезпеці, і ті люди вдячні і кажуть, що про них не забули, Господь Бог нас не покинув,

– сказав Святослав.

Він підкреслив, що зараз почуття мешканців окупованого Донбасу дуже змішані. Вони думають, що "нікому не потрібні".

Як УГКЦ функціонує на Донбасі та в Криму

У Криму є 5 парафій УГКЦ, а на окупованих територіях Донбасу – 9. Вони функціонують по-різному, адже священники іноді обслуговують кілька парафій одночасно.

"Маємо священника в Луганську, маємо священників у Донецьку", – пояснив глава УГКЦ.

Він додав, що нещодавно у неділю на службі у Луганську було 16 людей: "В умовах пандемії, навіть на нашій території, це доволі багато".

Крім того, священник УГКЦ обслуговує і римсько-католицьку громаду, яка залишилася без свого отця.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу