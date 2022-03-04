Visa скасовує внутрішні транзакційні комісії та призупиняє дію міжбанківської

Одна з найбільших світових платіжних систем Visa підтримує бізнес в Україні та скасовує внутрішні транзакційні комісії. Також призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торговельних точках.

Це триватиме впродовж березня 2022 року.

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Visa підтримує бізнес в Україні та скасовує транзакційні комісії

Крім скасування транзакційних комісій та призупинення дії міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торговельних точках, Visa тимчасово скасує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі. Термін – до 31 травня 2022 року.

Ці заходи спрямовані на підтримку наших клієнтів та торговельно-сервісних підприємств, а також на забезпечення функціонування електронних платежів в цей складний час,

– зауважили у пресслужбі.

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