У Криму майорів прапор України та був бій: що відомо про спецоперацію ГУР та ВМСУ на півострові

Прямо на День Незалежності України українські розвідники висадилися в окупованому Криму. Там вони провели бойове зіткнення з окупантами та успішно покинули півострів.

Також українці повісили на півострові державний стяг. Загальну інформацію про рейд українських розвідників в окупований Крим – зібрав 24 Канал.

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Операція в Криму пройшла успішно

Спецоперацію на окупованому півострові готували ГУР МО спільно з ВМСУ. Вночі 24 серпня підрозділ ГУР "Артан" висадився неподалік населених пунктів Оленівка і Маяк в Криму. Для того, щоб дістатися до місця призначення розвідники використали човни.

З 5 ранку на мисі Кримський Тарханкут місцеві жителі чули "бавовну". Повідомлялося, що точаться бої з застосуванням плавальних засобів та авіації. У ГУР офіційно підтвердили, що було бойове зіткнення з окупантами – українцям вдалося ліквідувати особовий склад та техніку росіян без втрат.

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Також українці залишили на окупованому півострові український стяг. Після цього розвідники у повному складі повернулися додому. ГУР заявили, що всі завдання українці успішно виконали.

Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється,

– резюмував речник ГУР Андрій Юсов.

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Загальна інформація про втрати ворога наразі уточнюються. Всі деталі спецоперації українці дізнаються згодом.

У ГУР розповіли про результат

Згодом Андрій Юсов повідомив, що під час спецоперації вдалося пошкодити чотири швидкохідні катери. Окрім того, ліквідували щонайменше 30 окупантів.

Що відомо про місце висадки

Мис Тарханкут росіяни використовують як військову базу. Відомо, що у селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії.

На Тарханкутському півострові окупанти розмістили радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". Також там розміщалися позиції для ППО. Звідти ж ОТК "Бастіон" та ЗРК "Панцир-С1" обстрілювати українські території ракетами "Онікс". Днями раніше в Оленівці українці знищили російський комплекс С-400.

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До Одеси з території Тарханкутського мису по прямій лише 180 кілометрів. Ракети "Онікс" можуть подолати цю відстань за 4 хвилини. Загально ракети можуть подолати відстань до 300 кілометрів по комбінованій траєкторії.

Реакція на висадку українців

ГУР підтвердило висадку українських військових та розповіло загальні деталі рейду на окуповану територію. Також розвідка анонсувала нові "проблеми" для окупантів.

Українські Сили Оборони й надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили,

– запевнили в ГУР.

Під час брифінгу президент України наголосив, що наразі рано говорити про деокупацію Криму. Він підтвердив висадку "Артану". Він додав, що жертв з нашого боку немає – це гарна новина. Наразі Зеленський очікує детальний звіт про спецоперацію від голови ГУР Кирила Буданова.

Сам же керівник Головного управління розвідки заявив, що попри хибні прогнози щодо звільнення Криму, Україна продовжує рухатися до деокупації. Повільніше, ніж планувалося, однак це зовсім не той рівень, що був раніше.

Якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014 по 2022 рік. Тобто ми йдемо до мети,

– підсумував Буданов.

Окупанти досі ніяк не прокоментували рейд української розвідки – напевно вони досі "тримають все під контролем".