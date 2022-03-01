Висадка ворожого десанту з моря сьогодні малоймовірна: там сильно штормить, – ЗСУ

Навіть погода допомагає захищатися від російських окупантів. Зараз на Чорному морі штормить, тому малоймовірно, що загарбники наважаться на висадку морського десанту.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що така операція упродовж найближчої доби є малоймовірною. Зараз ворожі кораблі не рушають з пунктів базування.

Важливо Росія планує залучити найбільш підготовлені військові частини Білорусі для наступу

В акваторії Чорного моря, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування, – зазначили у Генштабі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!