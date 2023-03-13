Після виїзду УПЦ МП: Мінкульт допускає перехід монахів з Києво-Печерської лаври в ПЦУ

Наразі вживаються всі можливі заходи, щоб унеможливити провокації стосовно музейного фонду митрополії УПЦ МП. Імовірно, що вдасться навіть забезпечити долучення монахів до ПЦУ.

Про це 24 Каналу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, давати безґрунтовні прогнози поки зарано.

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Збереження майна

Олександр Ткаченко наголосив, що виникає питання щодо того, на скільки угода про безстрокове користування нерухомим майном, тобто Києво-Печерською Лаврою, укладена за часів президентства Віктора Януковича, була коректною з юридичної точки зору.

"Це церкви, приміщення. Була інша угода, за якою передавалися музейні експонати – понад 800 музейних експонатів, включно з мощами святих", – пояснив він.

За його словами, щоб зробити неможливими крамольні дії щодо музейних експонатів, і було надіслане попередження.

Зараз працює комісія, ревізії в тому числі музейних об'єктів, до якої включені представники СБУ та МВС,

– розказав він.

Олександр Ткаченко додав, що сподівається на те, що здоровий глузд і конструктивна позиція з боку УПЦ МП завадить будь-яким провокаціям стосовно державного музейного фонду, який знаходиться на зберіганні в митрополії.

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Перехід монахів

Міністр культури та інформаційної політики повідомив, що перехід монахів УПЦ МП до ПЦУ суттєво залежить від обставин. Зокрема, мовиться саме про те, чи будуть знаходитися їхні представники на території Києво-Печерської Лаври.

Я думаю, що як тільки синодальні установи, канцелярія митрополії і самі ці митрополити, так би мовити, покинуть територію Лаври, ситуація буде зовсім іншою,

– додав він.

Ткаченко наголосив, що наразі є певні розмови деяких монахів про таку готовність, втім не варто випереджати події.

"Треба рухатися поступово і згідно з законом. Ми рухаємося згідно з законом", – підкреслив він.

За його словами, також ширять чутки про те, що УПЦ МП ширить на Заході ідеї про те, що у такий спосіб порушуються принципи свободи совісті. Втім суть зовсім інша.

Мова іде про те, що ми маємо в рядах УПЦ МП як колаборантів, так і людей, які зневажають закон,

– пояснив він.

До того ж вони здійснюють незаконні забудови на території об'єкта ЮНЕСКО.

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