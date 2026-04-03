Українку після інсульту виселили з реабілітаційного центру у Польщі: що відомо про її долю

39-річну Вікторію після інсульту змусили залишити будинок соціальної допомоги у Кросно через новий польський закон про обмеження допомоги українцям. Жінка тепер живе в притулку для бездомних, де немає умов для реабілітації, але продовжує щоденні вправи для відновлення рухливості.

Попри складні умови, жінка намагається продовжувати реабілітацію. Про це повідомила польська газета Gazeta Wyborcza.

Що відомо про ситуацію з українкою у Польщі?

39-річну українку Вікторію після інсульту виселили з будинку соціальної допомоги у Кросно через зміни у польському законодавстві щодо допомоги українцям. Жінка разом із батьками приїхала до Польщі з Рогані Харківської області у березні 2022 року після того, як російський снаряд влучив у будинок поруч із їхнім.

Спочатку сім'я проживала у селі Далінова Підкарпатського воєводства, а згодом переїхала до Кросно, де Вікторія працювала на картонному виробництві разом із батьком та жила у сестер-калверіанок. У березні 2024 року батько Вікторії помер від раку мозку, а через рік сама жінка пережила інсульт і отримала параліч усіх кінцівок. Після цього вона почала щоденну реабілітацію і за чотири місяці змогла сидіти у візку, їсти та говорити.

Спочатку її поселили у будинку соціальної допомоги у Кросно, де Вікторія продовжувала реабілітацію та отримувала необхідну медичну підтримку. Однак 5 березня 2026 року набув чинності новий закон у Польщі, що обмежує соціальну допомогу для українців, у тому числі доступ до центрів, де надають постійний догляд. Через це Вікторію змусили залишити будинок соціальної допомоги і перевели до притулку для бездомних у Ярославі.



Українка Вікторія, яка була змушена покинути реабілітаційний центр / Gazeta Wyborcza

Працівниці центру зазначають, що жінка плакала дві ночі після того, як дізналася про переїзд, а умови у новому місці проживання значно гірші. Тепер Вікторія живе у п'ятимісній кімнаті, має труднощі з пересуванням на візку, а свої речі змушена зберігати у пакетах під ліжком. Попри складні умови, жінка продовжує щоденні фізичні вправи для відновлення рухливості. Вона під’їжджає до огорожі на вулиці, блокує візок і, тримаючись за металеві поручні, піднімається самостійно. Лікарі застерігають, що такі тренування в умовах притулку є небезпечними та можуть призвести до падіння чи травми.

Як відреагувала польська влада?

20 громадських організацій та фондів направили листи до польських міністерств з проханням вирішити ситуацію, проте уряд анонсував поступове закриття прихистків для українців до червня 2026 року.

За словами віцепрезидента Союзу українців у Польщі Ігоря Горківа, багато людей не зможуть самостійно орендувати житло через вік, стан здоров'я або відсутність польського посвідчення про інвалідність.

Що потрібно знати українцям про зміну в польському законодавстві?