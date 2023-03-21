Готуються до виселення: у Лаврі представники УПЦ МП пакують та вивозять речі, – ЗМІ

10 березня УПЦ отримала листа про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника "Києво-Печерська лавра". Відтак до 29 березня московські попи повинні покинути територію Лаври.

Через такий примус церковники записували не одне відеозвернення до народу та Володимира Зеленського, ходили до Офісу Президента й прямо заявляли, що не збираються покидати Лавру. Однак наданий термін добігає кінця і, вочевидь, попи таки здалися.

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З Лаври почали вивозити майно

Це зауважила кореспондентка "Радіо Свобода", яка побувала на території Києво-Печерської лаври. Під час її візиту там кипіла робота: запаковували та вивозили речі.

Однак спілкуватися з медіа чомусь ніхто не захотів. Священники тікали й на ходу придумували відмовки, а робочі просто перед кореспонденткою закривали двері та зупиняли роботу. Лише хлопець, який представився семінаристом, заявив, що священники вивозили книжки з академічної бібліотеки.

Ми не думаємо, доведеться нам чи не доведеться (покинути територію Лаври до 29 березня – 24 Канал), ми просто вивозимо наше майно,

– сказав він.

Однак за словами ЗМІ, вивозили з Києво-Печерської лаври не лише книги, а й книжкові полиці, дивани, раковини та особисті речі.

Зазначимо, що на таку звістку відреагував й міністр культури Олександр Ткаченко. Він підкреслив, що попи з території Києво-Печерської лаври вивозили не лише "бойлери, столи і все інше".

Так само намагалися вивезти якісь інші речі, на які громадяни донатили кошти, щоб Лавра могла жити. Яким чином вони вивозять це майно – ще треба окремо розібратися,

– повідомив він.

Однак він зазначив, що під час виїзду з лаври автівки перевіряють. Тому саме ними не могли вивезти щось важливе. "Є питання щодо мощей, які знаходяться в печерах, але зараз доступ до печер перекритий. Тому я сподіваюсь, що нічого кримінального не буде. Якщо буде – то відповідальність негайно", – наголосив він.

Ченцям та вірянам закрили доступ до печер та мощей

Зазначимо, що також у вівторок 21 березня московські попи поскаржилися на обмеження доступу до печер і мощей Києво-Печерської лаври, куди відсьогодні й до 29 березня не пускатимуть ченців та вірян. Стосуються ці обмеження також Хрестовоздвиженського, Аннозачатіївського храмів та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.

Таке обмеження діє через роботу комісії з оцінки збереження культурних цінностей, адже мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями.

21 березня в Києво-Печерській лаврі закрили вхід у ближні печери з мощами святих. На території Лаври почала роботу комісія, яка визначить, чи збережені музейні експонати,

– заявили в Мінкульті.

Як зазначив міністр культури, перед комісією стоїть задача зберегти державне майно і зрозуміти, яким чином московські попи користувалися ним впродовж багатьох років. При цьому, якщо комісія виявить відсутність речей, які є у державній власності, то представникам УПЦ МП загрожує кримінальна відповідальність.

Варто зазначити, що Мінкульт про роботу комісії та обмеження попередньо повідомляв попів напередодні, 20 березня.