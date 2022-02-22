Вища рада правосуддя припинила виконувати свої повноваження через бажання її 10 членів. Причина полягає у їхній відставці.

Мовиться, що таке рішення ухвалили через дії Етичної ради. Про це 22 лютого написали на сайті ВРП.

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Вища рада правосуддя припинила виконувати обов'язки

10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Позиція членів ВРП щодо того, що повноваження Етичної ради не мають конституційної основи,

– мовиться у повідомленні.

Причиною такого рішення у Вищій раді правосуддя назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала перевірку всіх членів ВРП. Виняток становив тільки глава Верховного Суду.

Тобто Етична рада мала можливість перевіряти членів на доброчесність. У ВРП заявили, що можливість безперебійної діяльності органу ставилася "у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради".

"Подальше функціонування ВРП в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим. Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя", – мовиться у повідомленні.

Видання "Інтерфакс-Україна" написало, що до цієї відставки ВРП налічувала 15 членів. Натомість 6 посад членів були вакантні. Тобто у ВРП лишилось тільки 5 членів, тому вона є неповноважною.

Що цьому передувало

Влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Закон передбачає створення Етичної ради у ВРП.

Етична рада мала перевіряти кожного члена ВРП на доброчесність. Виявивши порушення, його повноваження мали призупинити до часу розгляду справи з'їздом суддів чи адвокатів або іншим органом, що його висував.

Етична рада мала складатись з 3 представників суддів та 3 міжнародних експертів.

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