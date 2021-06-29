Вищій раді правосуддя залишили малі повноваження, – нардеп про старт судової реформи
Джерело:24 канал
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Він передбачає, що основну роль у доборі суддів отримали міжнародні експерти.
Що передбачає новий закон
Крім того, право визначати остаточний склад – за конкурсною комісією, а не ВРП. Про це розповів один із ініціаторів законопроєкту, народний депутат фракції "Слуга Народу" Денис Маслов.
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Він зауважив, що Вища рада правосуддя вибиратиме кандидатів лише серед доброчесних та компетентних суддів, яких до цього провірятимуть у конкурсній комісії. Інших претендентів не допускатимуть.
Вищій раді правосуддя, хто б що не говорив, у цьому процесі їм досить малі повноваження залишили. Їй (доведеться – 24 канал) з двох людей вибрати одного,
– зазначив нардеп.
За словами Маслова, у процесі створення нового закону, Вищу раду правосуддя залишили лише тому, що це конституційний національний орган. Однак ВПР залишали з досить номінальними повноваженнями.
Таке рішення ухвалили для того, щоб були аргументи для конституційного провадження, що цей орган брав участь у доборів суддів членів ВККС та для того, як пояснив депутат, щоб нівелювати можливі вимоги про визначення його неконституційним.
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Старт судової реформи
Маслов підкреслив, що депутати з інших політсил можуть направити закон, після його підписаний, на розгляд до Конституційного Суду, щодо визначення конституційності певних положень законопроєкту.
В мене є побоювання щодо конституційності всіх норм цього законопроєкту. Особливо в частині визначальної участі міжнародних експертів,
– пояснив депутат.
Водночас на його думку, цей законопроєкт є стартом судової реформи. В Україні вперше дозволили міжнародним експертам брати участь в доборі суддів.
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