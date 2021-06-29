Вищій раді правосуддя залишили малі повноваження, – нардеп про старт судової реформи

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Він передбачає, що основну роль у доборі суддів отримали міжнародні експерти.

Що передбачає новий закон

Крім того, право визначати остаточний склад – за конкурсною комісією, а не ВРП. Про це розповів один із ініціаторів законопроєкту, народний депутат фракції "Слуга Народу" Денис Маслов.

До теми Запускає судову реформу в Україні: Рада схвалила важливий законопроєкт

Він зауважив, що Вища рада правосуддя вибиратиме кандидатів лише серед доброчесних та компетентних суддів, яких до цього провірятимуть у конкурсній комісії. Інших претендентів не допускатимуть.

Вищій раді правосуддя, хто б що не говорив, у цьому процесі їм досить малі повноваження залишили. Їй (доведеться – 24 канал) з двох людей вибрати одного,

– зазначив нардеп.

За словами Маслова, у процесі створення нового закону, Вищу раду правосуддя залишили лише тому, що це конституційний національний орган. Однак ВПР залишали з досить номінальними повноваженнями.

Таке рішення ухвалили для того, щоб були аргументи для конституційного провадження, що цей орган брав участь у доборів суддів членів ВККС та для того, як пояснив депутат, щоб нівелювати можливі вимоги про визначення його неконституційним.

Актуально Євросоюз та США відреагували на запуск судової реформи в Україні

Старт судової реформи

Маслов підкреслив, що депутати з інших політсил можуть направити закон, після його підписаний, на розгляд до Конституційного Суду, щодо визначення конституційності певних положень законопроєкту.

В мене є побоювання щодо конституційності всіх норм цього законопроєкту. Особливо в частині визначальної участі міжнародних експертів,

– пояснив депутат.

Водночас на його думку, цей законопроєкт є стартом судової реформи. В Україні вперше дозволили міжнародним експертам брати участь в доборі суддів.

Денис Маслов про новий закон щодо ВККС: дивіться відео