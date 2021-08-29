Вищий за статую Христа-Спасителя: в Бразилії відкрили гігантського Будду
Джерело:Globo
У буддистському монастирі в Бразилії відкрили гігантську статую Будди. Її виcота – 35 метрів, що на 5 метрів перевищує всесвітньо відому статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро. Відкриття відбулось 28 серпня.
Монастир розташований на півночі штату Еспіріту-Санту. Споруджувати монумент-гігант завершили ще в жовтні 2020 року, у грудні – освятили його за буддистським обрядом.
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Статую мали відкрити ще у квітні 2021 року
Вже у квітні 350-тонного Будду мали урочисто відкрити, проте цьому завадила пандемія коронавірусу. Незважаючи на це, ще до відкриття на статую приїжджали дивитись велика кількість туристів: щовихідних сюди навідувались до 4 тисяч осіб. На Будду дозволяють подивитись абсолютно безкоштовно.
Найбільші статуї у Бразилії
- Наразі у Бразилії споруджують статую, що буде вищою, як за Христа-Спасителя, так і за Будду. У місті Енкантаду будують 43-метрового Христа-Заступника.
- У місті Елой-Мендес є статуя Спасителя висотою 31,5 метра.
- У штаті Сеара у 2014 році відкрили 45-метрову статую Фатімської Богородиці.
- У 2010 році у штаті Ріу-Гранде-ду-Норте – статую Святої Рити Кашійської. Її висота – 56 метрів.