"Вишка 5G": у Чернівцях мешканці багатоповерхівок злякалися мобільної станції

19 грудня 2021 , 05:46
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Джерело:

molbuk.ua

Незвичайна історія з Чернівців. Мешканці кількох будинків занепокоїлися через будівництво мобільної міністанції у дворі.

Люди навіть вирішили зібратися через це на термінові збори. А в оголошеннях, які закликали на збори, причину вказували так: "Вишка 5G".

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Курйоз через "5G" у Чернівцях: що насправді сталося

Біля будинків на розі вулиць Комарова і Героїв Майдану у Чернівцях почали будувати конструкцію, яка викликала у місцевих мешканців занепокоєння.


Ось цю конструкцію встановлюють у Чернівцях на розі Комарова і Героїв Майдану / Фото molbuk.ua

Як пишуть місцеві ЗМІ, люди обурилися через встановлення "мобільної вишки". Ба більше, через це вони вирішили зібрати термінові збори. В оголошеннях про це тему зборів окреслили просто: "Вишка 5G".


Ось такі оголошення можна побачити у зазначених будинках / Фото molbuk.ua

Ситуацію прокоментував начальник технічного відділу компанії Vodafone у Чернівцях Борис Вакарчук. Він повідомив, що:

  • Насправді біля зазначених будинків ставлять mini-BTS – базову станцію мобільного зв’язку та інтернету.
  • Яка, звісно, безпечна для здоров’я людей та створює просто мізерні електромагнітні поля.
  • Щоб довести це мешканцям компанія готова навіть залучити незалежних експертів та медиків.

Що ж до інформації про встановлення "вишки 5G", то тут взагалі все просто: в Україні цю технологію ще й не запроваджували.

Зауважте: 5G-технологія чомусь дуже лякає конспірологів та прихильників усіляких теорій змов. Побутували навіть абсолютно безглузді теорії про поширення через "вишки 5G", не повірите, коронавірусу.

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Автор: Олесь Друкач