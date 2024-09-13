Під нашим вогневим контролем, – у ВМС відповіли, що відбувається на "вишках Бойка"

Так звані "вишки Бойка" перебувають під вогневим контролем України. Росіяни не можуть їх захопити.

Про це 24 Каналу розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що Військово-морські сили ЗСУ не коментують, що відбувається в районі "вишок Бойка".

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Є вогневий контроль

Як наголосив Плетенчук, українські бурові газовидобувні платформи перебувають в зоні вогневого контролю наших військових. Звісно, конкретних деталей щодо назв та локацій ніхто говорити не буде.

Можу зазначити інше. Щоб забезпечити там перебування особового складу, потрібно мати доступ до платформи. Тобто здійснювати ротацію, забезпечення і так далі. На тих локаціях, які перебувають в зоні нашого вогневого контролю, ворог не може здійснювати такі заходи,

– підкреслив Плетенчук.

Зверніть увагу! В ніч на 11 вересня українські розвідники збили російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем. Його знищили за допомогою ПЗРК.

Відомо, що винищувач належав до 43 окремого морського авіаційного полку військово-космічних сил Росії. Він базується на аеродромі міста Саки, що в тимчасово окупованому Криму.