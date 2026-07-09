У Вишневому був склад боєприпасів, – Зеленський анонсував звільнення в Укроборонпромі

У Вишневому після масованої атаки 6 липня продовжували лунати вибухи. Стало відомо, що Росія тоді атакувала склад боєприпасів одного з підприємств Укроборонпрому.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Деталі вибухів у Вишневому

Володимир Зеленський розповів, що отримав інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генпрокурора щодо інциденту у Вишневому.

Люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І безумовно будуть звільнення в Укроборонпромі. Тому що склад був одного з підприємств Укроборонпрому,

– додав глава держави.