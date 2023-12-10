"Приєднуємося до Польщі та Угорщини": словацькі перевізники продовжать блокувати кордон

Протести європейських перевізників, на жаль, тривають. Союз автомобільних перевізників Словаччини UNAS 10 грудня о 16 годині повідомив, що продовжить блокувати кордон із Україною.

Словацькі перевізники пояснили: вирішили продовжити свою акцію протесту. Поки що мова про один прикордонний перехід.

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Як довго і де буде протест на кордоні Словаччини та України

Пункт пропуску "Вишнє Нємецьке" – "Ужгород" буде заблоковано вже з понеділка, 11 грудня. Протест розпочнеться з 15:00, але його дата відкрита – "до подальшого повідомлення".

В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення жодним чином не обмежуватимуться,

– обіцяє UNAS.

Такі дії виправдовують "оцінкою отриманої інформації і її впливом на словацький ринок автомобільних перевезень". Союз автомобільних перевізників Словаччини підсумував, що таким чином приєднується до протестів, організованих у Польщі з 6 листопада та в Угорщині з 11 грудня.

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Протести словацьких перевізників: найголовніше