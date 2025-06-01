Народився у сорочці: у якому стані єдиний пасажир, що вижив в авіакатастрофі в Індії

В авіакатастрофі в Індії вижив Вішвашкумар Рамеш. Після катастрофи він сам дійшов до машини швидкої допомоги. У нього залишилися синці на руках та обличчі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Його брат Аджай також був на борту, але про його долю наразі нічого не відомо.

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У якому стані постраждалий

Рамеш Вішвашкумар зміг вибратися з літака, який упав в Ахмедабаді. Чоловік самостійно дістався машини швидкої допомоги. За даними поліції, це єдиний, хто вижив. Він вийшов на зв’язок із сім'єю після аварії та повідомив, що з ним усе гаразд.

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Водночас він не знає, що сталося з його братом Аджаєм, який також перебував на борту літака. За даними BBC, чоловік народився в Індії, але вже багато років живе у Великій Британії, і отримав громадянство. У нього є дружина та дитина.

Як розповів індійський репортер Невілл Лазарус, Рамеш був при свідомості, напівсидячи на своєму ліжку в синьому лікарняному халаті, коли журналіст побачив його. У нього були синці на руках та обличчі. Його порятунок називають дивом.

До слова, за останніми даними внаслідок авіакатастрофи загинуло 290 людей. Серед них 241 пасажир літака, зокрема 10 членів екіпажу, та 50 людей на землі. Серед пасажирів вижив лише 1 особа – громадянин Британії, і це Рамеш.