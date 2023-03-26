Колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур вважає, що правоохоронці мають оглядати все, що московські попи вивозять з території заповідника. Про це він розповів 24 Каналу.

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Далеко не втечуть

На його думку, московська церква на чолі з Онуфрієм та Пашою "Мерседесом" – це вороги.

Це не просто агенти впливу, це агенти дуже небезпечні, і не тільки ідеологічно. Під їхнім крилом – диверсійні групи сиділи тривалий час і очікували. І зараз злочинний світ потягнувся до цих попів. І ці Паші "Мерседеси" для них символи,

– наголосив Кур.

Він зазначив, що йому не подобається ця гра в демократію.

"Те що вони вивозять цінності, це обов'язково буде підтверджено. Припускаю, що вони далеко не втечуть, але не можна їм це дозволяти. Можливо, влада побоюється бути не демократичною. Ймовірно, є певні важелі впливу через якісь структури, зокрема, західні, які говорять, що не бажано так робити. Але потрібно діяти жорстко", – вважає колишній керівник Управління кримінальної розвідки.

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Працюють спецслужби

На його думку, не потрібно боятися натовпу – він повинен бути у жорстких умовах. І перевиховувати його не треба.

Вони були ворогами, коли виступали за "рускій мір", і тому будуть перебувати у жорстких умовах. У нас зараз воєнний час. Я б знайшов багато кримінальних справ і не випустив жодного з попів. Але зараз, думаю, їх всіх прослуховують,

– вважає він.

За його словами, є підстави підозрювати, що вони пов'язані з кримінальним світом, який ще підніме голову і владі доведеться з ним боротися.

"Є сподівання на роботу спецслужб, які "ведуть" московських попів, і знають, що і куди вони сховали", – відзначив Валерій Кур.

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