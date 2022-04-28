Висміяти ворога – завдання, з яким українці дають раду, – Притула про жарти під час війни

Сергій Притула заявив, що нині, у час війни, один із елементів захисту суспільства – висміяти ворога. За його словами, українці з цим завданням дають раду, як ніхто інший.

Волонтер зазначив, що Чорнобаївка залишиться в історії, буде передаватися із покоління в покоління. Водночас меми, які супроводжують затоплення крейсера "Москва", – також окрема тема.

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Я загалом знімаю капелюха перед українцями, які в такі страшні часи все-таки знаходять у собі сили посміхатися. Це, мабуть, також тримає нас, не дозволяє впасти. І це, знову ж таки, наша українська культурна традиція,

– сказав Сергій Притула.

"Згадаймо, як козаки писали листа турецькому султану. Воно в наших генах залишається — цей код, та пам'ять поколінь. І тому зараз один з елементів захисту нашого суспільства – висміяти ворога. Українці із цим завданням дають раду, як ніхто інший", – продовжив політичний діяч.

Усі зусилля спрямувати на перемогу

Він підкреслив, що "дуже б хотів, аби вже меми про ганебну поразку Росії, але цього ще треба буде почекати". Тому всі зусилля повинні бути скеровані на наших захисників:

ЗСУ;

добровольців;

прикордонників;

Нацгвардію;

спецпризначенців.

Хай будуть здорові. Ми будемо їх підтримувати максимально. Будемо робити все від нас залежне, щоб наші хлопці та дівчата повернулися додому із перемогою,

– додав волонтер.

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