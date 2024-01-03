Виснаження Москви – ключ до вирішення війни

Після масованих атак по Україні російські пропагандисти будуть говорити, що насправді Путін мститься українцям за Бєлгород. Однак тут виникає питання – а в чому полягала помста всіх інших злодійських обстрілів Росії?

Українці зупинили масштабний геополітичний план

За що Владімір Путін мстився Україні 24 лютого 2022 року, коли ніхто навіть не думав, що населені пункти Росії можуть бути під обстрілами безпілотників?

До теми 3 причини, чому останні масовані атаки по Україні є провалом для Кремля

Ми розуміємо, за що Путін мститься Україні і чому намагається знищити українські міста. Це помста за те, що Україна існує, а українці хочуть боротися за суверенітет і незалежність власної держави. Це помста за те, що не виправдовуються марення Путіна, який був впевнений, що він буквально за кілька днів знищить ненависну йому державу і створить умови для приєднання більшої частини її території до Росії. Це помста за те, що не виправдовуються марення Путіна та інших чекістів щодо створення імперії, яка буде погрожувати всьому цивілізованому світу у кордонах Радянського Союзу.

Українці фактично зупинили реалізацію масштабного геополітичного плану російського керівництва про знищення державності не тільки України, а й колишніх радянських республік. Путін мститься Україні за те, що вона гальмує виконання його людиноненависницького плану.

Він хоче знищити якомога більше української території, поступово перетворюючи її на інфраструктурну пустелю. Путін хоче, щоб якомога більше українців загинуло у війні. А для цього агресор мобілізує все більше і більше росіян на криваву війну. Путін хоче створити умови, щоб українці виїжджали за кордони власної держави і звільнювали місця для росіян, які будуть заселені на зачищені землі після того, як російська армія окупує всю Україну.

Нам потрібно погіршити життя у Москві

Це і є цілі путінської війни на виснаження, яка замінила російському президенту план бліцкригу. Схоже, після одного фіаско, Путін бажає зазнати іншого. Однак набагато більше розтягнутішого за часом. На відмінно від бліцкригу, який відбувався усього кілька тижнів, війна на виснаження – це війна на роки.

Щоб вона не закінчилася катастрофою для України, це має бути обопільна війна на виснаження, тобто на виснаження і Росії. Її людських та економічних ресурсів.

Потрібно думати не про те, як заспокоїти Путіна, бо він і так абсолютно спокійний і холоднокровний. Треба думати, як посилити власні системи ППО, бо такі обстріли будуть буденністю життя в українських містах впродовж довгих років війни на виснаження.

Чим менше у Путіна буде можливостей вражати цілі і тероризувати українців безпілотниками, тим швидше у Росії зрозуміють, що війна на виснаження призводить до досить неприємних результатів для самої Росії. Також треба створювати умови для власного ракетного виробництва і виробництва дронів.

Повторюю – війна на виснаження має бути обопільною. Громадяни Росії мають усвідомити небезпеку війни для них. Війна досі не прийшла на російську територію. Ми бачимо, що тільки у прикордонних областях є певні наслідки війни. Але Росія це держава, яка зорієнтована тільки на Москву. Добробут столиці і буде означати, що Путін може продовжувати війну на виснаження.

Тільки зміна настроїв у столиці, тільки дестабілізація самого режиму, коли б вона не відбулася, створить певні умови для політичного вирішення кризи, яка почалася 1991 року. Тоді після проголошення незалежності України у Москві вирішили, що рано чи пізно повернуть колишні радянські республіки до так званої "рідної гавані".

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Росія має раз і назавжди відмовитися від цих амбіцій. Саме тоді ми будемо вважати незалежність України доконаним фактом світової історії. До цього моменту наша державність буде під вічною загрозою нападу Росії.