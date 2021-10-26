Високогірний район Грузії відрізаний від світу через сильний снігопад

На ділянці найнебезпечнішої дороги Грузії Пшавелі – Абано – Омало заборонили рух будь-якого виду транспорту. Все через сильний сніг та мороз.

Регіон сильно замело снігом

Дорога веде до високогірного району Тушеті. Тепер він фактично опинився відрізаним від світу.

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Заборону на рух транспорту ввели на 10 – 72 кілометрах дороги Пшавелі – Абано – Омало, що у ділянці Лечурчі – Омало.

Дорогу засипало снігом навіть у травні

Цікаво, що дорогу закривала навіть у травні 2021 року. Тоді, крім снігопаду, була ще загроза сходження лавин. Через це місцева влада заборонила рух транспорту на 36 – 44 кілометрах.

Зовсім нещодавно – 29 вересня – туристи та місцеві мешканці застрягли в горах через сильну зливу, яка зруйнувала дорогу. Тоді людей евакуювали на рівнину вертолітом.