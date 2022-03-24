У Високопіллі на Херсонщині росіяни знущаються з місцевих
24 березня 2022 , 20:52Читать новость на русском
Джерело:Високопільська громада
На Херсонщині російські загарбники знущаються з місцевих. Зокрема, в селищі Високопілля 10 днів немає електрики.
Активісти повідомляють, що на цьому окупанти не зупиняються. Вони продовжують знущання з місцевих.
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Сьогодні заходили до дворів, декого виганяли з власного житла, декого забрали, а у декого позабирали телефони,
– кажуть активісти.
Водночас почав роботу один з місцевих магазинів.
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