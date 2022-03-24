У Високопіллі на Херсонщині росіяни знущаються з місцевих

На Херсонщині російські загарбники знущаються з місцевих. Зокрема, в селищі Високопілля 10 днів немає електрики.

Активісти повідомляють, що на цьому окупанти не зупиняються. Вони продовжують знущання з місцевих.

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Сьогодні заходили до дворів, декого виганяли з власного житла, декого забрали, а у декого позабирали телефони,

– кажуть активісти.

Водночас почав роботу один з місцевих магазинів.

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