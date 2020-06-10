Контррозвідка СБУ в Києві викрила на розголошенні державної таємниці гендиректора одного з держпідприємств концерну Укроборонпром. Посадовець залучав до роботи з таємними документами підлеглого, в якого закінчився термін дії допуску.

Слідчі та оперативники встановили, що директор підприємства оборонки знав, що у його заступника з питань режиму немає чинного допуску до державної таємниці. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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При цьому директор надалі давав розпорядження та накладав резолюції для ознайомлення та роботи підлеглого з документами. Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні Операції Об’єднаних сил.

Яке покарання загрожує посадовцю

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розголошення державної таємниці. Посадовцю повідомили про підозру. Триває досудове слідство.

Покарання за такий злочин – від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.