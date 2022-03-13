Високоточна зброя і ракети в окупантів майже закінчилися, але вони бомбитимуть далі, – Денисенко

Ракети "Калібр" та високоточна зброя в окупантів майже закінчились. Однак вони все одно намагатимуться максимально бомбити українські території.

Якщо попадуть – для них це буде добре, якщо ні – зможуть викликати страх у людей. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

За його словами, одним з важливих завдань окупантів є саме поширення паніки серед українців, аби вони не відчували себе у безпеці.

Думаю, що ракети "Калібр" майже закінчилися, високоточна зброя майже закінчилась, але від цього не легше,

– заявив радник міністра.

Важливо – міста Європи можуть стати наступними жертвами окупантів: дивіться відео