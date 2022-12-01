Boeing хоче постачати Україні високоточні снаряди GLSDB: на що здатна ця зброя

Компанія Boeing запропонувала Пентагону постачати Україні високоточні снаряди GLSDB. Вони не є ноу-хау, оскільки компанія створила їх на базі готових рішень.

У такий спосіб Boeing виготовив високоточну зброю з дальністю ураження до 160 кілометрів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Що зробив Boeing

Усім відомо, що HIMARS є високоточною далекобійною системою, що використовує ракети GMLRS. До їх розробки ще у 1980-х роках використовувалися некеровані реактивні снаряди М26, на кшталт тих, які українці використовують від систем "Ураган".

Тож спеціалісти компанії забрали бойову частину М26, а замість неї до твердопаливного двигуна під'єднали малокаліберну високоточну бомбу. Завданням снаряда є вивести цю бомбу на висоту в декілька десятків кілометрів, а після цього вона від'єднується і прямує до цілі.

Завдяки цьому і досягається дальність ураження від 160 кілометрів,

– пояснив військовий експерт.

Малокаліберна бомба до снаряда вже існує, вона була розроблена на початку 2000-х років, тобто це готовий серійний виріб. До того ж ракета М26 є в наявності на зберіганні у великій кількості. Так, в Boeing просто поєднали два готових рішення.

Крім того, перевагою GLSDB є те, що вони можуть використовуватися безпосередньо з реактивних артилерійських систем HIMARS та М270.

Чому Boeing зацікавлений в постачанні Україні снарядів

Boeing звернувся з пропозицією до Пентагону щодо постачання Україні GLSDB. Річ у тім, що компанія дійсно серйозно зацікавлена в цьому, адже у такий спосіб зможе отримати позначку в буклеті для свого озброєння, що його ефективність використання доведена на полі бою. Це є дуже важливим для потенційного покупця.

Одна справа, коли хтось друкує якісь буклети або знімає гарні відео, а інша – коли реальна ефективність зброї доведена на практиці, тому Boeing максимально зацікавлений. Ймовірно, що в цьому буде зацікавлений і Пентагон,

– зауважив Катков.

За його словами, отримання позначки, що ефективність озброєння доведена в бою впливає на контракти. Так, нещодавно Норвегія закупила польський ПЗРК Piorun, який активно використовується в Україні. Польський ПЗРК обійшов у тендері Stinger, який також використовується в Україні, але має вищу вартість.

Катков розповів, що відомо про снаряди GLSDB: дивіться відео

Чи може GLSDB стати альтернативою ATACMS

Сучасні версії балістичних ракет ATACMS мають дальність до 300 кілометрів. Це наближає їх до межі оперативно-ракетного комплексу, тобто вони можуть використовуватися для ураження потужних стаціонарних цілей, захищених складів боєприпасів та пунктів управління.

Натомість GLSDB має радіус ураження до 160 кілометрів, а також меншу потужність бойової частини мініатюрної бомби. Водночас це компенсується точністю та можливістю масового пуску.

"Але різницю в дальності майже у два рази ніяк не покрити. Це окремий вид озброєння й для нього буде величезна кількість цілей, які він вражатиме", – підкреслив військовий експерт.