Мавпяча віспа шириться Росією: у Санкт-Петербурзі госпіталізували кількох людей

У Санкт-Петербурзі 16 жовтня госпіталізували ще чотирьох жителів із підтвердженим діагнозом віспи мавп. Стан усіх інфікованих оцінюють як середньої тяжкості, а санітарні служби проводять дезінфекцію контактних зон.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на санітарні служби.

Що відомо про поширення мавпячої віспи?

Фахівці "Росспоживнагляду" розпочали епідеміологічне розслідування для виявлення контактних осіб. У міській лікарні, куди доправили пацієнтів, видали припис на проведення термінової дезінфекції приміщень.

Паралельно в Московській області під медичний нагляд помістили ще п'ятьох людей, які контактували з імовірним носієм інфекції. Офіційні результати тестів для підтвердження або спростування діагнозу в цих пацієнтів ще очікуються.

Як проявляється небезпечна інфекція?

Віспа мавп є рідкісним вірусним зоонозним захворюванням із родини Orthopoxvirus, природним резервуаром якого виступають гризуни та примати. Збудник потрапляє в організм під час безпосереднього контакту з біологічними рідинами хворого, через уражені ділянки шкіри, контаміновані побутові речі або тривале спілкування віч-на-віч через респіраторні краплі.

Інкубаційний період триває кілька тижнів, після чого починається підвищення температури тіла, сильний головний та м'язовий біль, а також збільшення лімфовузлів. Основною ознакою залишається специфічний висип, який проходить стадії від плям до пухирців з рідиною, що згодом підсихають та вкриваються кірками.

Нагадаємо, раніше поодинокі епізоди зараження раніше реєстрували в підмосковному Домодєдово та серед туристів, які приїхали до Санкт-Петербурга після відпочинку в Таїланді.