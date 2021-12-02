Чи вистачить кожному вакцинованому по тисячі гривень
Джерело:24 канал
Вже з 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень. Важливо, що термін використання цієї суми – обмежений. Людей закликали не зволікати.
Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко. За його словами, грошей вистачить усім.
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"Держава закумулює стільки коштів, скільки необхідно для програми. Тож не зволікайте, вакцинуйтеся та генеруйте сертифікат", – запевнив міністр.
Після отримання грошей громадянин зможе скористатися ними протягом 4 місяців.
У разі, якщо їх не використають – сума повернеться державі,
– додав Ткаченко.
Хто може отримати виплату
Усі повнолітні громадяни, що отримали 2 щеплення. Підтвердженням є зелений сертифікат у Дії.
Після верифікації українці зможуть отримати кошти на безплатні банківські картки. У кого Дії немає – теж отримають гроші, але згодом,
– зауважив Ткаченко.
Розрахуватися коштами можна буде у визначених підприємствах. Точний перелік послуг ще формується, однак серед планів:
- придбання книг;
- відвідування музеїв та кінотеатрів;
- квитки на подорожі та інше.
Вивести гроші на іншу картку або інші послуги – неможливо.Важливо! Програма стартує вже 19 грудня та триватиме впродовж наступного року. Другий етап запланований до реалізації в третьому кварталі 2022 року.
Ткаченко про тисячу для вакцинованих: дивіться відео
Вакцинація в Україні: коротко
- Дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців.
- Загалом в Україні станом на 2 грудня зробили майже 25 мільйонів щеплень від коронавірусу.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу