Чи вистачить кожному вакцинованому по тисячі гривень

Вже з 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень. Важливо, що термін використання цієї суми – обмежений. Людей закликали не зволікати.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко. За його словами, грошей вистачить усім.

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"Держава закумулює стільки коштів, скільки необхідно для програми. Тож не зволікайте, вакцинуйтеся та генеруйте сертифікат", – запевнив міністр.

Після отримання грошей громадянин зможе скористатися ними протягом 4 місяців.

У разі, якщо їх не використають – сума повернеться державі,

– додав Ткаченко.

Хто може отримати виплату

Усі повнолітні громадяни, що отримали 2 щеплення. Підтвердженням є зелений сертифікат у Дії.

Після верифікації українці зможуть отримати кошти на безплатні банківські картки. У кого Дії немає – теж отримають гроші, але згодом,

– зауважив Ткаченко.

Розрахуватися коштами можна буде у визначених підприємствах. Точний перелік послуг ще формується, однак серед планів:

придбання книг;

відвідування музеїв та кінотеатрів;

квитки на подорожі та інше.

Вивести гроші на іншу картку або інші послуги – неможливо.

Програма стартує вже 19 грудня та триватиме впродовж наступного року. Другий етап запланований до реалізації в третьому кварталі 2022 року.

Ткаченко про тисячу для вакцинованих: дивіться відео

Вакцинація в Україні: коротко

Дві дози вакцини отримали понад 11 мільйонів українців.

Загалом в Україні станом на 2 грудня зробили майже 25 мільйонів щеплень від коронавірусу.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу