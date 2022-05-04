Виставляють російських військових дурнями, – Байден про українську армію

Президент США Джозеф Байден відвідав підприємство Lockheed Martin Co в Алабамі, яке виробляє протитанкові ракети Javelin. Під час своєї промови він зауважив, що бійці ЗСУ виставляють дурнями російських загарбників.

Президент США відзначив хоробрість усіх українців. Він зауважив, що проти окупантів воюють не лише військові, а й цивільні, зокрема жінки.

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Президент США вражений героїзмом українців

Під час відвідин заводу Lockheed Martin, де виготовляють протитанкові ракети Javelin, Байден виступив зі зверненням, яке присвятив допомозі США Україні.

"Ми бачимо в новинах щодня ці звірства та військові злочини, які роблять російські війська в Україні за вказівкою президента Путіна. Це крає серце", – зазначив очільник Білого дому.

Він зауважив, що зараз Україну захищають усі – і військові, і мирні жителі. Він відзначив надзвичайну хоробрість та героїзм усіх українців, які зараз відстоюють свою свободу.

І це не лише воїни. Це не лише солдати, не лише військові. Це люди на вулицях, прості люди, які там лишилися. 5 мільйонів залишили країну, але багато хто залишився. Жінки, не лише чоловіки, а й жінки, виборюють свою країну,

– додав Байден.

Президент наголосив, що Сполучені Штати відіграють велику роль у тому, щоб мобілізувати союзників, аби Україна мала усю необхідну зброю для свого захисту. Він додав, що працівники заводу Lockheed Martin також неабияк допомагають у тому, щоб в українців був шанс побороти окупантів.

Зокрема, очільник Білого дому наголосив, що США скерували в Україну по 10 Javelin на кожен російський танк. Загалом це понад 5,5 тисячі цих протитанкових ракет. Байден зауважив, що українці подекуди навіть почали називати своїх дітей Джавелінами – на честь цієї ефективної зброї.

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Байден заявив, що ЗСУ виставляють армію Росії дурнями

За словами Байдена, в історії настав переломний момент – у світі зараз триває битва між автократією та демократією. І працівники заводу також роблять свій внесок у перемогу демократії, даючи змогу бійцям ЗСУ ефективно боротися із загарбниками.

"Відверто кажучи, вони (українські захисники – 24 канал) багато в чому виставляють російських військових дурнями. І ця війна має бути стратегічною поразкою для Росії. І не остання з причин, чому вони можуть продовжувати боротьбу, – це тому що США, їхні союзники та партнери їх підтримують", – зауважив президент.

Байден додав, що за останні 2 місяці США швидко надали необхідну допомогу для України

"Ми подбали про те, щоб потік обладнання в Україну був безперебійним. З початку повноцінного вторгнення ми надіслали понад 3 мільярди доларів на допомогу Україні. І ці гроші – це пряма інвестиція у захист свободи та самої демократії", – наголосив Байден.

Президент США нагадав, що минулого тижня він скерував до Конгресу запит на додаткову допомогу для України. Байден сподівається, що його швидко схвалять, аби допомогти українцям боронити свою державу.

"Вони виграли битву за Київ! І ми мусимо також переконатися, що наші союзники та партнери зможуть поповнити свої запаси зброї замість тієї, яку вони надіслали Україні. Це не буде дешево, але або ми підтримуємо український народ, або ми просто дивимося, як Росія продовжує агресію та звірства", – зазначив президент.

Глава Білого дому підсумував, що диктатори не зупиняться, якщо їм не протистояти. Водночас їхній апетит до влади продовжить зростати.

До теми – виступ Джозефа Байдена щодо допомоги Україні

Голова Lockheed Джим Тайклет розповів, що компанія намагається розширити виробничі потужності на своєму заводі в Алабамі. Завод випускає 5 типів ракет і є єдиним виробничим майданчиком по збірці систем Javelin річною потужністю 2100 ракет на рік.