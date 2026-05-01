"Виконав головну місію": цікаві нюанси разючого виступу короля Чарльза у США

Король Великої Британії Чарльз III під час поїздки до США виступив у Конгресі. Присутні реагували на його промову дуже емоційно. Король вдало використовував свій британський гумор, зміг тактовно провести паралелі, звернутися до спільних цінностей – демократії.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, додавши, що очікувалось, що Чарльз III буде обходити політику у своїй промові перед Конгресом, однак він цю тему порушив, зробив гучні заяви, на які конгресмени реагували довгими оваціями.

Яку важливу паралель провів Чарльз III?

Король Великої Британії озвучив, що у світі тільки один раз використовувалась 5 стаття договору НАТО, яка передбачає колективну оборону, і провів паралель із подіями 11 вересня 2001 року. У такий спосіб, зі слів аналітика, король відповів Трампу на його заяви про те, що нібито ніколи ніхто не приходив на допомогу США.

Він сказав, що тоді увесь світ об'єднався проти тероризму і зараз треба зробити так само у випадку з Україною, мужній народ якої бореться з агресією. На це був черговий вибух аплодисментів у залі,

– розповів Рибачук.

Зі слів голови аналітично-адвокаційної організації, королю Великої Британії вдалося пройтися по всіх больових точках нинішніх Сполучених Штатів, апелювати до світлих сторін законодавства. Важливим, зі слів Рибачука, стало висловлювання Чарльза III про те, що кожна виконавча влада має чітко контролюватися. Ці його слова теж зірвали оплески конгресменів.

"Король виконав головну місію, тому що кожен його вислів виносився у рухомий рядок. Я потім дивився багато медіа, про Україну говорили всі. Безліч західних видань починали з того, що розуміли, що король підтримує нашу державу, але думали, що він може обійти тему України. Він не просто згадав про неї, а пов'язав в одне ціле те, що коли США було скрутно, то увесь світ прийшов їм на допомогу. А зараз настав час віддавати борги й допомогти демократичній Україні", – озвучив Рибачук.

Зауважте! На думку доктора філософії, політичного експерта Андрія Городницького, американський президент має до короля Великої Британії особливе ставлення, тому припустив, що заклики Чарльза III згуртуватися і підтримати Україну матимуть більший вплив на Трампа, ніж подібні слова від інших діячів та політиків, які вже не раз звучали.

Підсумовуючи, голова аналітично-адвокаційної організації дав оцінку, що король Великої Британії провів одну з найкращих зустрічей в Конгресі. З його слів, всі звернули увагу на те, що текст Чарльза III був ретельно підготовлений, та й сам він старанно готувався до свого виступу, відшліфовуючи кожен вислів та жарт.

Зал був просто під гіпнозом. Для України мати такого посла і підтримку – це фантастично,

– підкреслив Рибачук.

Головні тези з промови Чарльза III перед Конгресом США