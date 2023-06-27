Трупи на кордоні та "переворот" у Білорусі: що наговорив Лукашенко після заколоту Пригожина

Після того, як Пригожин провалив своє повстання в Росії, Путін виступив із заявою до росіян, в якій нічого путнього не сказав. Тепер його справу продовжує самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко.

Білоруський диктатор видав порцію маячні журналістам. Зокрема, Лукашенко заявив про те, що органи прикордонної служби щодня фіксують різні провокації на державному кордоні від України: від підкидання трупів до навмисних зальотів безпілотників на територію Білорусі, передає 24 Канал.

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Що ще наговорив посіпака Путіна

Лукашенку привиділось повстання у Білорусі. Він заявив, що білоруська опозиція за кордоном на тлі подій у Росії заметушилася, щоб реалізувати в Білорусії збройний заколот, але "відбувся фальстарт".

Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани, я про втікачів. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "збройного заколоту" – треба ж звітувати. Навіть такі випадки були. Наскільки збожеволіли так звані "калинівці". Їх же на фронт загнали, воюють,

– сказав білоруський президент.

Крім того, він наголосив, що Білорусь нібито намагаються ввести в оману про реальні плани та наміри "колективного Заходу".

"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО та безпрецедентне нарощування потенціалу країн-членів альянсу в регіоні, у тому числі у безпосередній близькості від наших кордонів", – видав Лукашенко.

Найбільш абсурдною є заява політика про Росію. Лукашенко наголосив, що якщо впаде Росія, то Білорусь "залишиться під уламками" і усі загинуть.

Ба більше, він надав собі звання "миротворця" і заявив, що завдяки йому білоруси живуть під мирним небом, адже до війни він готувався протягом 30 років.

Інша маячня Лукашенка