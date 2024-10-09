"Продав країну Путіну": виступ Орбана в Європарламенті перервали криками

Активіст і член муніципальної ради від угорської опозиційної партії зірвав пресконференцію Орбана у французькому Страсбурзі. Це сталося у вівторок, коли прем'єр викладав свої плани на піврічне головування Угорщини в ЄС.

Активіст Мартон Ньєкіцкі заявив, що Орбан продався Путіну. Про це пише AP.

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Виступ Орбана перервали

Ньєкіцкі перервав Орбана, коли той говорив про свою опозицію до імміграції. За даними ЗМІ, він підбіг до трибуни й кинув у прем'єра пачку, схожу на банкноти.

За скільки ви продали країну? За скільки ви продали країну, пане прем'єр-міністре? Він продав Путіну, він продав Сі Цзіньпіну!

– кричав активіст, коли папірці розліталися врізнобіч.

Однак активіста повалили на підлогу охоронці. Його вивели з зали.

Орбан після інциденту запропонував "кілька слів пояснення щодо угорської політичної культури".

Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, в нашій культурі це означає лише "я з тобою не згоден,

– заявив прем'єр.

Журналісти зауважили, що зрив відбувся в той момент, коли Орбан мав виступити в середу в Європейському парламенті під час шестимісячного головування Угорщини в блоці на ротаційній основі.

Голова "Демократичної коаліції", колишній прем'єр Ференц Дюрчань, пізніше написав у соцмережах, що він пишається діями Ньєкіцкі.

Ми будемо говорити це скрізь і завжди: Угорщина має зрадницький уряд!

– підкреслив Ференц Дюрчань.

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