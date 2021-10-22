Виступ російської спікерки Матвієнко бойкотували на конференції в Раді Європи
Джерело:твітер Сейму Польщі
У Афінах відбувається Європейська конференція голів парламентів. Виступ російської спікерки Валентини Матвієнко відмовились слухати представники Польщі – вони демонстративно вийшли з зали.
Бойкотували промову спікерки Ради Федерацій маршалки Сейму та Сенату Польщі Томаш Гродзський та Елжбета Вітек.
Раніше Шило в стінку і закінчуй, – Путін пояснив, чому не думає про своє місце в історії
Цей крок – знак солідарності з країнами, територію яких окупувала Росія
На знак солідарності з країнами, територія яких зараз окупована Росією, маршалок Сейму Елжбета Вітек під час виступу спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко вийшла із зали пленарних засідань,
– мовиться у повідомленні Сейму.
До бойкоту приєднались балтійські країни
Такі самі аргументи навели – і в польському Сенаті. Там зазначили що Томаш Гродзький разом з делегацією вийшов на час виступу Матвієнко, яка говорила про демократію.Важливо! За інформацією ЗМІ, також до бойкоту приєднались делегації Латвії, Литви та Естонії. Вони вийшли з зали, як тільки Матвієнко дійшла до трибуни.
Зазначимо, що захід відбувається в Афінах протягом 21 – 22 жовтня.
Актуально "Міністерство не твоїх собачих справ": як деградує російська дипломатія
Що говорила Матвієнко під час виступу?
Спікерка запевнила, що, незважаючи на критичну ситуацію з коронавірусом в Росії, загальнонаціональний карантин влада вводити не планує. Також політикиня не відкинула, що Москва може визнати владу Талібану – мовляв, якщо та захищатиме права афганців.
Текст публікації Сейму Польщі:
Результаты перевода
Текст публікації Сенату Польщі:
На Європейській конференції спікерів парламентів спікер Сенату Республіки Польща професор Гродзський та делегація вийшли з кімнати під час виступу голови Ради Російської Федерації Валентини Матвієнко про демократію.