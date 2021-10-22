Виступ російської спікерки Матвієнко бойкотували на конференції в Раді Європи

22 жовтня 2021 , 08:43
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Джерело:

твітер Сейму Польщі

У Афінах відбувається Європейська конференція голів парламентів. Виступ російської спікерки Валентини Матвієнко відмовились слухати представники Польщі – вони демонстративно вийшли з зали.

Бойкотували промову спікерки Ради Федерацій маршалки Сейму та Сенату Польщі Томаш Гродзський та Елжбета Вітек.

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Цей крок – знак солідарності з країнами, територію яких окупувала Росія

На знак солідарності з країнами, територія яких зараз окупована Росією, маршалок Сейму Елжбета Вітек під час виступу спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко вийшла із зали пленарних засідань,
– мовиться у повідомленні Сейму.

До бойкоту приєднались балтійські країни

Такі самі аргументи навели –  і в польському Сенаті. Там зазначили що Томаш Гродзький разом з делегацією вийшов на час виступу Матвієнко, яка говорила про демократію.

Важливо! За інформацією  ЗМІ, також до бойкоту приєднались делегації Латвії, Литви та Естонії. Вони вийшли з зали, як тільки Матвієнко дійшла до трибуни.

Зазначимо, що захід відбувається в Афінах протягом 21 – 22 жовтня.

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Що говорила Матвієнко під час виступу?


Спікерка запевнила, що, незважаючи на критичну ситуацію з коронавірусом в Росії, загальнонаціональний карантин влада вводити не планує. Також політикиня не відкинула, що Москва може визнати владу Талібану – мовляв, якщо та захищатиме права афганців.

Текст публікації Сейму Польщі:

Результаты перевода

Європейська конференція спікерів парламентів країн РЄ. На знак солідарності з країнами, територія яких окупована Росією, спікер Сейму Елжбета Вітек, під час виступу представниці Ради Російської Федерації Валентини Матвієнко вийшла з пленарного залу.

Текст публікації Сенату Польщі:

На Європейській конференції спікерів парламентів спікер Сенату Республіки Польща професор Гродзський та делегація вийшли з кімнати під час виступу голови Ради Російської Федерації Валентини Матвієнко про демократію.

Автор: Ірина Пундор