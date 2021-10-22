Виступ російської спікерки Матвієнко бойкотували на конференції в Раді Європи

У Афінах відбувається Європейська конференція голів парламентів. Виступ російської спікерки Валентини Матвієнко відмовились слухати представники Польщі – вони демонстративно вийшли з зали.

Бойкотували промову спікерки Ради Федерацій маршалки Сейму та Сенату Польщі Томаш Гродзський та Елжбета Вітек.

Раніше Шило в стінку і закінчуй, – Путін пояснив, чому не думає про своє місце в історії

Цей крок – знак солідарності з країнами, територію яких окупувала Росія

На знак солідарності з країнами, територія яких зараз окупована Росією, маршалок Сейму Елжбета Вітек під час виступу спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко вийшла із зали пленарних засідань,

– мовиться у повідомленні Сейму.

До бойкоту приєднались балтійські країни

Такі самі аргументи навели – і в польському Сенаті. Там зазначили що Томаш Гродзький разом з делегацією вийшов на час виступу Матвієнко, яка говорила про демократію.

За інформацією ЗМІ , також до бойкоту приєднались делегації Латвії, Литви та Естонії. Вони вийшли з зали, як тільки Матвієнко дійшла до трибуни.

Зазначимо, що захід відбувається в Афінах протягом 21 – 22 жовтня.

Актуально "Міністерство не твоїх собачих справ": як деградує російська дипломатія